Ponsacco, pronti alla prima campanella: gli interventi effettuati nelle scuole

Pronti al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico. Si stanno concludendo in questi giorni i numerosi interventi di manutenzione che hanno interessato gli edifici scolastici ponsacchini durante i mesi estivi.

Nel dettaglio c’è stato il ripristino delle opere murarie esterne alla scuola dell’infanzia Machiavelli per un totale di 38mila euro. È stata demolita la pavimentazione della terrazza dalla scuola primaria a Le Melorie e sostituita con una nuova pavimentazione antiscivolo per 10mila euro.



"Abbiamo approfittato dei mesi estivi - spiegano il sindaco Francesca Brogi e l’assessore alla Scuola Stefania Macchi - per portare a termine alcuni interventi che non potevano essere svolti durante l’anno e per imbiancare gli ambienti della scuola elementare e dell'infanzia di Val di Cava e de Le Melorie". Lavori affidati alla cooperativa Arnera per circa 20mila euro.



"Questi interventi - continuano - dimostrano ancora una volta l'attenzione di questa amministrazione sull'edilizia scolastica. L’altro impegno riguarda l’attivazione dei servizi scolastici entro la prima settimana di scuola. Un modo per andare incontro alle esigenze delle famiglie, organizzando tutto in modo che la mensa, il trasporto e la sorveglianza siano pronti a partire al primo suono della campanella. Un’organizzazione tutt’altro che semplice a Ponsacco dove sono presenti differenti orari settimanali per ogni plesso".



Nello specifico la mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e la scuola primaria Giusti comincerà lunedì 18 settembre, mentre da lunedì 25 settembre il servizio mensa sarà attivato in tutte le altre scuole (Val di Cava, Le Melorie e Fucini). Il servizio di trasporto scolastico inizierà sabato 16 settembre per la scuola secondaria e lunedì 18 per tutti gli altri plessi. Il pre scuola inizierà lunedì 18 settembre per tutti, mentre il doposcuola è in concomitanza con l’attivazione del servizio mensa, quindi lunedì 18 per Giusti e infanzia e dal 25 settembre per tutte le altre.