Pista di atletica, in estate il via al secondo lotto dei lavori

Nel corso dell'incontro con le società sportive di atletica l'assessore Latrofa ha sottolineato che è in preparazione il bando per l'affidamento della struttura

Si è svolto nel giorni scorsi al campo scuola di atletica 'Cino Cini' a Pisa un incontro con le società sportive che usano l'impianto, con i tecnici del Servizio Sport e con l’assessore agli Impianti sportivi del Comune di Pisa Raffaele Latrofa. L'incontro è stato promosso dall'Assessorato per organizzare l'attività sportiva autunnale e invernale, in vista dei lavori che riguarderanno il secondo lotto di interventi alla struttura sportiva, che comprende il rifacimento della gradinata coperta, le pedane dei salti e dei lanci, oltre agli spogliatoi. All’incontro hanno partecipato tecnici e dirigenti del CUS Pisa, CSI, ASD ROAD RUNNERS, ATLETICA CASCINA, e la rappresentante provinciale della FIDAL che rappresentava anche le società minori di atletica leggera.

“L’incontro - ha spiegato l’assessore Raffaele Latrofa - è stata l’occasione per confrontarsi con le associazioni sportive del territorio sulla gestione dell’impianto e sulla tempistica del secondo lotto di lavori. Gli uffici del Comune stanno lavorando per predisporre il bando di gara ad evidenza pubblica che permetterà di affidare l’impianto ad un gestore esterno, a differenza della gestione attuale che è svolta direttamente dall’Ufficio Sport del Comune. La procedura di gara terrà conto e punterà a valorizzare il lavoro delle società sportive locali che da anni lavorano nel campo dell'atletica, mantenendo un’attenzione particolare allo sport scolastico e alle gare di istituto svolte a livello provinciale. Il bando di gara vedrà la luce in tempi molto brevi, anche per consentire una programmazione pluriennale delle attività sportive delle società partecipanti”.

“Per quanto riguarda gli interventi del secondo lotto, inerenti le pedane di lancio, la gradinata e gli spogliatoi - ha proseguito a spiegare l’assessore - i lavori avranno inizio a fine primavera - inizio estate 2022, come previsto dal cronoprogramma dei lavori già calendarizzati. Ci impegniamo su questo a ridurre al massimo i tempi di chiusura dell’impianto durante lo svolgimento dei lavori, trovando intese con la ditta affidataria, per permettere alla associazioni sportive di riprendere la loro attività da settembre. Incontri come questo sono importanti per ascoltare le esigenze degli addetti ai lavori e per pianificare insieme il futuro di una infrastruttura che vogliamo far tornare ai fasti del passato, quando a Pisa si organizzavano meeting di livello nazionale. Cosa che sarà possibile di nuovo realizzare al termine dei lavori, grazie alle certificazioni FIDAL e CONI, necessarie per poter ospitare manifestazioni e gare di interesse nazionale”.

“L’attenzione alle condizioni degli impianti sportivi, che è mancata per molti anni nella nostra città, è una priorità che la nostra amministrazione sta dimostrando in termini di investimenti nelle strutture e nel confronto con le associazioni - ha concluso Latrofa - alle 432mila euro già investite per rifare la pista nuova va sommato il secondo lotto di interventi, un ulteriore stanziamento di 280mila euro per un totale di 712mila euro, finanziati interamente dal Comune. Infine l’intero piazzale dello Sport è stato completamente asfaltato, riorganizzato come parcheggio, asfaltato anche tutto l’anello intorno al Palazzetto ed è stata migliorata l’illuminazione pubblica, oltre ai lavori alle fognature di pertinenza del Campo Scuola”.