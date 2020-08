Vecchiano: in corso i lavori di ristrutturazione della sede distaccata della Municipale

Sono iniziati i lavori all'immobile di via Fucini, che lo scorso 7 agosto il Consiglio Comunale di Vecchiano, all'unanimità, ha decretato essere la futura sede distaccata della Polizia Municipale, che si andrà ad aggiungere a quella di via XX Settembre a Vecchiano.

“I lavori all'immobile - spiega il sindaco Massimiliano Angori - sono stati avviati a partire dalla sostituzione della copertura, in quanto è stata premura della nostra Amministrazione Comunale far partire al più presto le operazioni di ristrutturazione, sia per una questione di sempre maggiore decoro, sia perchè l'edificio possa al più presto occupare quella che sarà la sua nuova destinazione. Nello specifico, nel periodo di luglio, fino alla prima settimana di agosto, sono stati effettuati lo smontaggio della copertura esistente, il trasporto dei materiali e la messa in sicurezza dell’edificio dal rischio allagamento. Attualmente è in corso una pausa dei lavori per il periodo ferragostano; gli interventi riprenderanno a fine agosto, quando inizierà la posa in opera della nuova copertura, di tipo leggero, già con profilo predisposto per eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici. Salvo ritardi dovuti a condizioni meteo sfavorevoli, la conclusione delle lavorazioni è prevista entro la fine del mese di settembre".

Gli interventi, sottolinea ancora Angori, "sono propedeutici per la nuova destinazione d'uso dell'edificio, affinchè questa sia da un lato funzionale a garantire servizi aggiuntivi a beneficio della comunità, e dall'altro lato tenga conto delle normative regionali che non ne consentono l’uso per funzioni diverse da quelle individuate dal nostro Ente e ratificate all'unanimità dall'organo consiliare, a causa delle norme di sicurezza idraulica. Con le opere di ristrutturazione che sono già state avviate, pertanto, potremo avere a disposizione della collettività un edificio ristrutturato, con una superficie di circa 200 mq in cui troveranno spazio gli uffici comunali, della Polizia Municipale. Sarà così garantito un maggior presidio territoriale, finalizzato a offrire servizi di prossimità alle frazioni e ai loro abitanti".