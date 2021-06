Vecchiano, avanti tutta per la nuova segnaletica stradale

Diverse le zone interessate dai lavori. Il punto sugli interventi in corso e in programma

Proseguono i lavori sul territorio vecchianese per la manutenzione di tutta la segnaletica stradale di competenza comunale. "I lavori programmati sono stati avviati a fine 2020 e una buona parte di questi sono già stati portati a compimento. Adesso sono in corso e di prossima programmazione degli interventi per tutto l'anno 2021, sempre con il coinvolgimento della Ditta Si.Se. Le operazioni ad oggi hanno un valore che si aggira su un importo complessivo pari a 35.000 euro", spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore ai Servizi del Territorio Sara Giannotti.

"Nello specifico ad oggi risultano terminate le seguenti lavorazioni: il ripasso della segnaletica orizzontale di Filettole, Avane e Migliarino, oltre alle strade extraurbane minori e la via del Mare, interventi svolti a marzo scorso. Attualmente sono in corso le seguenti lavorazioni sul territorio: il raddrizzamento e il ripristino della segnaletica esistente, in particolare nella frazione di Vecchiano, dove sono stati regolarizzati gli attraversamenti pedonali sulla provinciale dal Km0 al Km2; è stata poi migliorata sempre più la sicurezza sulla via del Mare e saranno tolti i cartelli con semaforo non più necessari".

Inoltre, con Ordinanza n. 75 dell'8 giugno scorso, è stata disciplinata l'immissione da via Traversagna sud nella strada privata del Marzaiolo, pertanto saranno realizzati i relativi dispositivi di segnaletica. Sono in corso anche operazioni dei manutenzione dei pozzetti su strada. Sono programmati nel brevissimo periodo ulteriori interventi nelle frazioni di Nodica e Vecchiano, che saranno eseguiti a seguito della chiusura di lavori effettuati per fibra ottica e per altre attività che riguardano le reti del sottosuolo. Le attività di coordinamento e controllo dei lavori sono a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale. "La nostra amministrazione comunale dunque - concludono Angori e Giannotti - continua ad essere costantemente impegnata nella messa a punto di interventi volti a realizzare una sempre maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada".