E' in via di conclusione l’intervento di messa in sicurezza del fosso Barretta nel comune di Vecchiano da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Un’opera da 50mila euro che si era resa necessaria per stabilizzare le sponde nel tratto che passa vicino al cimitero: qui la pioggia degli ultimi anni aveva via via asportato la terra originaria andando ad aggredire la tenuta stessa delle sponde, che avevano iniziato a perdere tenuta e pendenza su entrambi i lati, per un tratto di circa 70 metri di lunghezza.

L’opera progettata e attuata dal Consorzio nell’ambito del piano di manutenzione prevedeva quindi un intervento di stabilizzazione delle sponde nel tratto in questione attraverso la realizzazione di un nuovo rivestimento delle stesse e del fondo del canale, eseguito con massi naturali, calcarei, compatti di grande diametro e riempimento con terra. Per garantire la massima tenuta del nuovo rivestimento anche a fronte del ruscellamento e di nuove piogge, lo stesso era stato fatto poggiare su un’apposita fondazione, anch’essa realizzata in massi naturali posizionati sotto il fondo del canale.

"Si tratta di lavori necessari non solo a garantire la tenuta del fosso Barretta nella zona di interesse, ma anche per assicurare la massima efficienza del reticolo idraulico collegato - sottolinea il presidente Ismaele Ridolfi - con questo intervento siamo andati ad anticipare possibili nuove piene del canale che potessero provocare ulteriori, più profonde ed estese frane della sponda e pregiudicare quindi la funzionalità dell’opera di bonifica. Il fosso Barretta di Vecchiano rappresenta infatti lo spartiacque tra due aree di bonifica drenate dagli impianti idrovori Massaciuccoli e Vecchiano e il collettore principale di raccolta delle acque meteoriche dell’abitato, oltre a ricevere parte delle acque del Fiume Serchio, sollevate dall’idrovora realizzata da poco alla sua origine, destinate ad integrare le acque del lago. Con quest’opera si dimostra l’estrema cura e attenzione del Consorzio di Bonifica Toscana Nord su tutto il reticolo all’interno del territorio di competenza e che non si limita alle grandi opere ma anche alla manutenzione di dettaglio che garantisce il corretto deflusso delle acque a valle come a monte".

"Ringraziamo il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la preziosa e costante sinergia con il nostro ente e per la realizzazione di importanti opere sul nostro territorio, come la messa in sicurezza del fosso Barretta", afferma il sindaco Massimiliano Angori. "In un’epoca in cui il cambiamento climatico è alla base di eventi meteo sempre più violenti e impattanti sulla tenuta dei nostri luoghi, la sinergia tra istituzioni finalizzata alla sicurezza per le Comunità è un principio ormai irrinunciabile".