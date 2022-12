Valgraziosa: lavori in corso per la sicurezza idraulica del territorio

Sono partiti, e sono già anche a buon punto di realizzazione, gli interventi aggiuntivi alle manutenzioni ordinarie lungo i corsi d’acqua della Valgraziosa, previsti dalla convenzione annualmente sottoscritta da Comune di Calci e Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Nel complesso sono stati pianificati lavori per 40mila euro, eseguiti direttamente dalle maestranze comunali ed in particolare dagli operai del Cantiere Forestale del Monte Pisano, come detto per conto del competente Consorzio. Una sinergia fondamentale per garantire ulteriori lavori di prevenzione dei rischi idraulici sul territorio.

I lavori programmati prevedono la pulizia, attraverso il taglio manuale di vegetazione, la rimozione delle alberature instabili in alveo e la manutenzione o ripristino delle traverse in legno esistenti, in Val di Rio di Sopra, Botro Riseccoli, Botro della Fonte 1, Rio Calserone, Botro della fonte del Porco, Rio Santo Pietro tratto di monte, Rio Prato Fiorito, Vallino di Nicosia, Val di Rio di Sopra, Vallino Santo Stefano tratto di monte, Vallino delle Valli, Vallino del Castagneto, Botro dell'Ellero, Botro della Verruca, Botro di Sant'Alessandra, Botro delle Conche, Botro delle Pastine, Botro Omberaldi, Botro Scarsoio, Rio Boldrino.

"Gli interventi sono diffusi su tutto il territorio comunale - sottolineano il sindaco Massimiliano Ghimenti e l'assessore Giovanni Sandroni - ma particolare attenzione aggiuntiva viene riservata ai corsi d'acqua che si trovano al di sotto dell'area incendiata dal grande rogo del 2018, dove sono indispensabili opere di prevenzione continue e puntuali".