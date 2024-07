La Provincia di Pisa annuncia lo stanziamento di circa 530mila euro per 8 interventi sulla viabilità, in 8 comuni del territorio. I lavori, volti a garantire una maggiore sicurezza stradale in particolare dei pedoni, sono stati concordati con le amministrazioni comunali locali. I comuni interessati sono: Montescudaio, San Giuliano Terme, Volterra, Vecchiano, Pontedera, Palaia, Buti e Capannoli.

Spiega il presidente della Provincia Massimiliano Angori: "Abbiamo messo a punto un apposito avviso di manifestazione di interesse, da destinarsi al cofinanziamento di interventi di riqualificazione, volti alla sempre maggiore sicurezza della viabilità sui Comuni del territorio provinciale. In generale, si tratta di interventi di riqualificazione di percorsi, e dunque del rifacimento o, più spesso, della realizzazione di attraversamenti pedonali, marciapiedi e banchine, a tutela di utenti deboli della strada, quali ad esempio i pedoni".

Maggiori dettagli saranno forniti in seguito, ma intanto conferma le risorse il consigliere provinciale alla viabilità e infrastrutture Giacomo Santi: "Gli interventi riguarderanno quei Comuni le cui istanze sono state ammesse a finanziamento, come previsto nell’avviso. E nello specifico avremo questa tipologia di lavori nei Comuni di: Montescudaio, San Giuliano Terme, Volterra, Vecchiano, Pontedera, Palaia, Buti e Capannoli. Tutte le 8 lavorazioni in programma prevedono uno specifico contributo erogato con risorse provinciali, che si aggiunge allo stanziamento previsto dalle rispettive Amministrazioni Comunali per il finanziamento delle loro opere. In totale, la Provincia di Pisa eroga contributi pari a 530.976 euro, per la realizzazione di questi 8 interventi di miglioramento della viabilità sul territorio. Quando prenderanno il via gli interventi ne daremo ampia comunicazione".