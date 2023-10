Lavori al sistema di raccolta delle acque reflue a Ospedaletto: come cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità nella zona di Ospedaletto a causa di una serie di interventi in corso di realizzazione da parte di Acque Spa per riorganizzare il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue cittadino. A Ospedaletto, in particolare, Acque Spa sta attuando il progetto denominato 'Pisa Sud Est' che porterà al completo recupero degli scarichi ancora presenti, indirizzandoli verso il depuratore di Oratoio, anch’esso interessato da lavori di potenziamento ed efficientamento. L’intervento permetterà un ulteriore e significativo miglioramento delle performance ambientali e della sostenibilità del servizio idrico, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e del territorio.

In via le Rene, nel tratto compreso tra il civico 61 e l’intersezione con via Emilia: fino a mercoledì 8 novembre chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta a tratti successivi di 30 metri, garantendo l’accesso pedonale ai residenti. Per raggiungere Coltano da Ospedaletto sarà quindi necessario per tutta la durata dei lavori percorrere via del Caligi.

In via Harry Bracci Torsi: chiusura al traffico veicolare dal civico 11 al civico 84 (tratto da incrocio via Scornigiana fino a inizio cavalcavia) da lunedì 9 a venerdì 20 ottobre. Vista l’impossibilità per il trasporto pubblico locale di eseguire il regolare percorso verrà inoltre attivato, sempre per tutta la durata dei lavori, un servizio di bus navetta che partendo da via di Putignano, angolo via Immaginetta, percorrerà via di Putignano - via Arginone - via Ximenes, inversione di marcia di fronte al cimitero, e riportandosi all’incrocio con via Immaginetta, effettuando tutte le fermate.