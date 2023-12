Area coperta e nuova rampa per lo skate park, possibile futura gestione privata

Il Comune di Pisa, facendo seguito ad un atto di indirizzo approvato in Giunta, ha affidato nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dello skate park di via De Ruggiero, nel quartiere di Cisanello. L’intervento è finanziato con 40mila euro di risorse comunali e sarà realizzato da Pisamo. Nella mattina di giovedì 21 dicembre, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Pisa Raffaele Latrofa insieme all’assessore allo sport Frida Scarpa hanno effettuato un sopralluogo presso l’impianto per definire e coordinare i dettagli dell’intervento. Al sopralluogo hanno partecipato i ragazzi che frequentano abitualmente la struttura.

"E’ stato un incontro molto positivo e interessante - afferma Latrofa - che mi ha permesso anche di verificare la soddisfazione dei ragazzi che frequentano l'impianto per alcune opere realizzate in passato. E' stato bello toccare con mano il senso di una comunità che si prende cura di questo luogo. Nel corso dei prossimi mesi interverremo per realizzare una serie di migliorie, ascoltando proprio i consigli di chi lo vive in prima persona o portandoci i propri figli. E' molto importante anche la manutenzione del manto affinché la tenuta delle ruote dello skate sia la migliore possibile ma anche la realizzazione di un'area coperta dove avere un po' di ombra nei mesi estivi".

"Come amministrazione - dichiara Scarpa - stiamo lavorando per recuperare e mettere a disposizione della comunità cittadina gli impianti sportivi presenti nei vari quartieri di Pisa. Nello specifico lo skate park rappresenta un importante punto di aggregazione per i giovani del quartiere, molto frequentato sia da atleti dilettanti che professionisti, alcuni provenienti anche da fuori città. Con questi lavori vogliamo riqualificare l’impianto per restituirlo alla città, dotandolo di una nuova rampa che consenta di allenarsi anche ai principianti, adeguare il cancello con una chiusura di sicurezza che permetta la gestione futura dello skatepark anche al mondo sportivo. Tutto questo ascoltando i cittadini, con incontri come quello di questa mattina con coloro che questo impianto lo vivono quotidianamente e possono portare idee e suggerimenti".

L’intervento prevede nel dettaglio: il ripristino del manto dello skate park, laddove eroso o non in sicurezza; la costruzione di una nuova rampa per principianti da collegare con la struttura esistente; la sistemazione del cancello dotato di chiusura di sicurezza per permettere la gestione futura dello skatepark anche a soggetti privati e/o del mondo sportivo, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica; la sistemazione del vialetto di accesso; il posizionamento di un gazebo per garantire una zona di ombra per gli utenti durante i periodi primaverili ed estivi.