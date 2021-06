Pontedera, lavori sulla Sp23 'di Gello': modifiche alla viabilità

Lavori per la manutenzione stradale sulla Sp23 di Gello dal Km 1+800 al 3+200, nel territorio di Pontedera, per 50mila euro. Si tratta di lavorazioni a cura della Provincia di Pisa che inizieranno a partire dal prossimo 7 giugno e comporteranno alcune modifiche alla viabilità, realizzati su 2,5 chilometri di strada dall'uscita della Fi-Pi-Li al ponte sullo Scolmatore, in direzione Gello di Pontedera.

Le opere che comprenderanno il rifacimento del tappetino di 4 centimetri, ma anche risanamenti, così da ripristinare la regolarità del manto stradale, con una sua conseguente migliore fruibilità per gli utenti della strada. "I lavori - dice il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori - comporteranno l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal km 1+800 al km 3+200 della SP 23 'di Gello', con contestuale abbattimento della velocità a 50 km/h e 30 km/h. Le lavorazioni prenderanno il via lunedì 7 giugno alle 8, e in base al cronoprogramma dovrebbero concludersi nella serata del 9 giugno, salvo diversa comunicazione. A fronte, dunque, di alcuni disagi per cittadini e imprese, che tenteremo di limitare al massimo".

L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera, Mattia Belli: "Ringraziamo la Provincia di Pisa per la costante collaborazione che si concretizza con una continua manutenzione della viabilità sul nostro territorio. A partire dal 2019 moltissime sono state le opere avviate dall'ente provinciale con importanti e cospicui interventi sul nostro territorio, molte di queste già concluse. Ecco alcuni esempi concreti nel dettaglio. Nel 2019 è stata realizzata la manutenzione della viabilità sul fossato di via Toscana, per un importo complessivo pari a 131mila euro. Nel 2020 è stata la volta di lavorazioni di asfaltatura, per un importo totale di 150mila euro, che hanno riguardato la Variante di via delle Colline e via delle Colline, nelle frazioni di Treggiaia, Romito e il collegamento del Romito con il quartiere Fuori dal Ponte. Adesso, da lunedì prossimo, prenderà il via questo importante intervento che riguarda la Zona Industriale di Gello. Inoltre, sono già in cantiere per il prossimo futuro una serie di opere, la cui progettazione è stata attentamente messa a punto di concerto con la stessa Provincia di Pisa. Questa collaborazione costante e proficua dimostra che le sinergie tra enti, realizzate con reciproco e fattivo impegno, possono essere una realtà, finalizzata a mettere a punto sempre di più l'interesse pubblico dei cittadini e delle comunità".