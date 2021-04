Maggior sicurezza sulla SR206 tra Cascina e Collesalvetti: interventi di manutenzione straordinaria

Prima riunione organizzata dalla Provincia di Pisa con le associazioni di categoria del territorio provinciale e tutti gli organismi interessati per condividere il cronoprogramma di opere di manutenzione straordinaria su quattro ponti collocati sulla SR 206, sulla direttrice che collega il territorio del Comune di Cascina al Comune di Collesalvetti.



“E' stato un primo incontro per iniziare a pianificare le opere di manutenzione straordinaria da realizzare su queste infrastrutture, su un'arteria viaria strategica come la SR206 che dall'Arnaccio collega il Comune di Cascina al territorio della Provincia di Livorno, nel Comune di Collesalvetti - spiega il presidente della Provincia Angori - si tratta di importanti interventi per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, un importo notevole che ci consente, a nostra volta, di dare lavoro alle imprese affidatarie delle lavorazioni. Queste manutenzioni devono essere eseguite nel periodo estivo per un preciso vincolo temporale imposto dalla autorità idraulica, finalizzato al rispetto del periodo di esecuzione delle opere in alveo, dal momento che le infrastrutture sono collocate su dei corsi d'acqua. Abbiamo illustrato dunque tale proposta alle associazioni, agli enti e agli organismi presenti al fine di condividere insieme il cronoprogramma, e al fine di ridurre quanto più possibile i disagi per tutti i cittadini e per tutte le categorie di imprenditori. In questo senso, infatti, si è trattato di un primo incontro, a cui seguirà nei prossimi giorni anche l'invio della proposta temporale formulata dal nostro ente a tutti gli interessati, comprese quelle associazioni di categoria, Confcommercio Pisa e Unione Industriale Pisana, che oggi non hanno potuto essere presenti a questa prima riunione operativa. Il tavolo di confronto andrà pertanto avanti nelle prossime settimane, al fine di mettere a punto la migliore sintesi operativa possibile” conclude il presidente Angori.

“Come ormai da molto tempo, la Provincia di Pisa, nella progettazione delle sue importanti opere di manutenzione straordinaria è costantemente al lavoro per coniugare la sicurezza della viabilità con le esigenze delle imprese, realizzando un proficuo lavoro di ascolto attivo e dialogo per venire incontro sempre più efficacemente alle necessità di cittadini e imprenditori” afferma il consigliere Sergio Di Maio.

“Nello specifico, per quanto riguarda la manutenzione a due dei quattro ponti, la circolazione viaria sarà completamente interrotta; per la manutenzione al terzo è stata messa a punto una modalità di circolazione a senso unico alternato che permetterà comunque lo svolgimento delle lavorazioni, mentre per il quarto ponte sarà realizzato un bypass per la circolazione. Il periodo che abbiamo proposto, soprattutto per quanto concerne le manutenzioni che prevedono la chiusura del traffico, è quello che va dalla fine di luglio a tutto il mese di agosto, approfittando anche della coincidenza con la chiusura delle scuole e la conseguente diminuzione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale. Gli interventi, inoltre, saranno eseguiti da più ditte che potranno garantire la contemporaneità di esecuzione delle opere di manutenzione. Inoltre gli operai saranno al lavoro durante i fine settimana per ottimizzare al massimo anche il periodo della completa chiusura della viabilità. Aspettiamo adesso suggerimenti o indicazioni da parte di tutti i soggetti interessati per elaborare, di concerto, la migliore modalità possibile di realizzazione degli interventi che, lo ricordiamo, sono finalizzati a una sempre maggiore sicurezza della viabilità e degli utenti della strada” conclude Di Maio.