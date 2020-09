San Giuliano Terme: via al rifacimento dei tratti danneggiati della SS12

Si tratta di una serie di interventi di risanamento del manto stradale per i quali sarà necessaria l'installazione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile. L'intervento dovrebbe concludersi nel giro di dieci giorni - meteo permettendo - ed è messo in campo da Anas.

Nel dettaglio, si interverrà sul manto stradale all'incrocio tra la SS12, via Barsotti e la SP30 del Lungomonte Pisano e successivamente verrà ripristinato l'asfalto ammalorato su tutti i tornanti dal centro abitato al Foro, compreso quello all'incrocio con via Niccolini, all'altezza dell'area a parcheggio lungo (ovviamente) la SS12.

"Un intervento straordinariamente atteso, oserei dire storico, che aumenterà sensibilmente la sicurezza stradale di una delle strade più trafficate non solo del nostro Comune ma dell'intera provincia di Pisa - afferma il sindaco Sergio Di Maio - questo risultato completa un percorso che abbiamo portato avanti da tempo sollecitando Anas, che ringrazio per aver programmato l'intervento. Qualche giorno di disagio sarà inevitabile ma avremo finalmente una strada più sicura (ad esempio per i mezzi a due ruote), perché la sicurezza va intesa anche come sicurezza stradale, lo abbiamo detto spesso. Rispondiamo così anche alle numerose segnalazioni dei cittadini che da tempo chiedono risposte e nel giro di un paio di settimane le avranno. Sarà nostra cura documentare i dettagli dell'intervento strada facendo insieme ad Anas".

Prende il via la prossima settimana il cantiere per il rifacimento diche attraversa San Giuliano Terme e conduce a Lucca