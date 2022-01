Vecchiano: iniziati i lavori della Provincia di Pisa in località Avane fino alla Baccanella

Sono iniziati i lavori a cura della Provincia di Pisa in località Avane sulla Sp30 del Lungomonte Pisano: per consentire un andamento spedito degli interventi fino al 24 gennaio è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, su vari cantieri della lunghezza massima di 200 m, con abbattimento della velocità a 30 km/h. Le modifiche alla viabilità sono attive dalle 8 alle 18, sulla SP 30 'del Lungo Monte Pisano' dal km 11+400 al km 12+400.

“Le lavorazioni si snodano dal centro abitato di Avane fino alla località Baccanella - spiega il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori - gli interventi hanno già riguardato la sistemazione della banchina laterale; adesso si entra nel vivo, con i lavori di bitumatura per circa 800 metri. Tutta la strada sarà oggetto del rifacimento, relativamente alla messa a punto dello strato di usura previa fresatura ove occorrente. Negli interventi è compreso anche il rifacimento della segnaletica orizzontale. Si tratta di lavorazioni per oltre 70.000 euro iva compresa, finalizzate a portare avanti l’opera della Provincia di Pisa, ovvero quella di garantire una sempre maggiore sicurezza per i territori di tutto il tessuto provinciale” conclude Angori.