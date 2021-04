Viabilità, in partenza i lavori sulla Strada Regionale 12 a Rigoli

Da mercoledì 14 aprile partiranno alcuni interventi di manutenzione della viabilità a cura della Provincia di Pisa sulla SR 12 nella frazione di Rigoli del Comune di San Giuliano Terme. "Nello specifico, si tratta di lavori di bitumatura e manutenzione della Strada Regionale 12 dell’Abetone e del Brennero, dal km 10+300 al km 11+400; un tratto viario in gestione all’ente provinciale e che circonda il Monte pisano dal lato ovest e raggiunge Lucca, passando attraverso Corliano, Rigoli, Molina di Quosa, Pugnano e Ripafratta", spiega il presidente della provincia Massimiliano Angori.

L’esecuzione dei lavori necessita alcune modifiche alla circolazione stradale. "Le lavorazioni sono finalizzate alla bitumatura di circa un chilometro di viabilità e saranno eseguite in due fasi distinte: saranno infatti realizzate anche operazioni di manutenzione per il miglioramento dell’intero tratto viario", spiega il sindaco di San Giuliano Terme e consigliere provinciale con delega alla Viabilità e Infrastrutture Sergio Di Maio. "Nello specifico, dal 14 al 21 aprile sulla SR12 dal Km 10+300 al Km 11+400 sarà effettuato un lavoro preparatorio di pulitura delle banchine stradali; in questo periodo si viaggerà in senso unico alternato con cantieri mobili, regolati da semaforo e movieri. A seguire saranno eseguiti i lavori veri e propri di bitumatura della porzione di viabilità".