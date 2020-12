Lavori pubblici a Pontedera: cantieri a Treggiaia e al sottopasso di via Roma

Per il primo, da lunedì 14 dicembre e fino a venerdì 18 dicembre 2020 (con orario dalle 8 alle 18), è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, in via di Valle (intero tratto) ed in via Vecchia Palaiese (nel tratto dall'incrocio con la Strada Provinciale delle Colline per Legoli e l'incrocio con Via Di Valle) a Treggiaia.

La ditta che realizzerà i lavori, la Cobesco Srl, installerà una idonea segnaletica provvisoria di preavviso in loco. Il cantiere è volto a realizzare i lavori di rifacimento del manto stradale. Grazie a questo cantiere saranno completati anche i lavori previsti dall'accordo con Acque Spa per la realizzazione del primo lotto di lavori per il miglioramento della idrica della frazione che hanno un importo totale di 600mila euro. A breve partiranno inoltre due nuovi moduli, di circa 40mila euro ciascuno, che miglioreranno l'approvvigionamento idrico dai pozzi alla centrale idrica della frazione (che serve anche Montecastello e Il Romito) e vedranno poi la riasfaltatura di ulteriore tratto di via Vecchia Palaiese.

Il secondo importante cantiere è invece in città e interessa il sottopasso di via Roma, che sarà completamente risistemato. Si tratta della seconda parte dei lavori cominciati nel mese di novembre e che si protrarranno - con un terzo cantiere di lavoro - fino a gennaio 2021.

Questo secondo intervento è realizzato da Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, con un proprio intervento economico e riguarda la 'parte alta' del sottopasso. Ferrovie interverrà per sistemare, consolidare e mettere in sicurezza tutto il muro di contenimento e la parte di propria competenza del sottopassaggio. E' stata emanata una ordinanza di disciplina della circolazione e del transito, la n. 310 del 10 gennaio 2020. I lavori saranno molto articolati.

La prima fase prevede che da lunedì 14 fino al 23 dicembre i lavori si svolgeranno sul muro di contenimento 'lato Pisa', dalle 8 alle 17. Pertanto è vietato il transito dei pedoni che invece sarà consentito sul lato opposto. Successivamente dal 28 dicembre al 7 gennaio sarà istituito il divieto di transito sulla carreggiata destra direzione sud, con la chiusura della strada all'innesto su via Risorgimento. Il transito pedonale sarà deviato sul lato opposto a quello interessato dai lavori, comunque garantendo condizioni di assoluta sicurezza per i pedoni.

Infine dall'8 al 15 gennaio è istituito il divieto di transito sulla carreggiata destra in direzione nord con chiusura del tratto di strada a partire dall'incrocio con Viale IV novembre (da cui quindi non si potrà accedere al sottopasso). I pedoni potranno transitare dal lato opposto a quello dei lavori e sarà garantito l'accesso ai residenti. Ovviamente anche in questo caso sarà presente una apposita segnaletica in loco. Invitiano tutti gli utenti, anche in questo caso, a prestare massima attenzione.

Infine il Comune, subito dopo questi lavori, procederà con la terza fase che prevede la sistemazione definitva del marciapiede pedonale e della ringhiera del sottopasso. Il tutto dovrebbe avvenire entro gennaio 2021.