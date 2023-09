Viabilità, al via i lavori di manutenzione sulle strade provinciali

Proseguono, dopo la pausa estiva, le pavimentazioni lungo le principali arterie delle viabilità provinciali a cura della Provincia di Pisa.

“Da lunedì 18 settembre - spiega il presidente Massimiliano Angori - sarà interessata la viabilità sp 30 del lungomonte Pisano, da Asciano alla Gabella, per un importo di interventi pari a 280.000 euro. I lavori comporteranno la modifiche alla viabilità, con sensi unici alternati regolati con impianto semaforico mobile e/o movieri, in vigore dalle ore 07:30 alle ore 18:00 dal km 2+000 al km 3+800. Le modifiche saranno attuate fino al prossimo 30 settembre. Scusandoci con i cittadini per il disagio, preme precisare che si tratta di interventi per una sempre maggiore sicurezza sulla viabilità".Previsti poi altri lavori a cura della Provincia di Pisa che interessano le seguenti viabilità: