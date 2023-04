Lavori sulla rete idrica: cambia il traffico in zona Pratale

Il Comune di Pisa, per consentire lavori sulla fognatura da parte di Acque, ha disposto le seguenti modifiche temporanee di viabilità e sosta, in vigore dal 26 aprile al 12 maggio:



- Via Montello intersezione via Vittorio Veneto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, eccetto veicoli adibiti al cantiere.- Via Montello, tratto tra via Vittorio Veneto e via Pellizzi: istituzione del senso unico alternato a vista per i soli residenti nel tratto non chiuso al transito, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso.