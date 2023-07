Proseguono a pieno ritmo i lavori al Teatro Olimpia di Vecchiano a cura dell’ufficio tecnico comunale. "Ricordiamo che si tratta di un intervento da 310mila euro, realizzato con Fondi Pnrr ottenuti dal Comune di Vecchiano", afferma il sindaco Massimiliano Angori. "Stiamo eseguendo lavorazioni tra cui la realizzazione del cappotto termico. Vengono effettuate inoltre piccole modifiche alla ripartizione dei pannelli isolanti acustici e vengono effettuate delle riprese di impermeabilizzazione, dove necessario. Sarà messa a punto la realizzazione di controparete isolante interna alla parete della facciata principale, che migliora il microclima della hall di ingresso al teatro e garantisce un miglior grado di efficientamento termico dell’involucro, anche a compensazione della riduzione delle superfici a cappotto".

"Inoltre - prosegue - verrà eseguita la realizzazione di impianto a pannelli radianti platea a parete in luogo di quello a pavimento, e la realizzazione di impianto a pannelli radianti a parete nel foyer, al fine di migliorare il confort termico della sala d’ingresso, spesso utilizzata per manifestazioni culturali, promosse dall’Amministrazione Comunale. Con le varianti preventivate aumentiamo la sostituzione degli infissi da 5 a 9 della stessa tipologia e caratteristiche prestazionali. Abbiamo installato l'impianto antivolatile elettrico con risorse proprie del Comune pari a € 3.172,00, impianto predisposto anche per l'ampliamento sulla facciata al momento del suo restauro. Ringraziamo sentitamente la Soprintendenza di Pisa per la stretta e costante collaborazione sui progetti Pnrr".

"Si tratta di una serie di lavorazioni che ci permettono di mettere a punto un intervento di eco-efficientamento e riduzione dei consumi energetici del Teatro Olimpia di Vecchiano - precisa l'assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo - i due anni di pandemia, con lo stop delle attività teatrali e culturali in generale, ci hanno fatto sentire la mancanza anche dell'Olimpia, che trovandosi nel cuore del borgo di Vecchiano, è diventato anche una parte centrale della vita della nostra comunità. Negli ultimi tempi, abbiamo riaperto il palcoscenico con bellissime interpretazioni di compagnie locali e non. I lavori di ristrutturazione, anche se comportano la chiusura temporanea del Teatro, dunque, si confermano come intervento importante che ci consentirà di aumentare sempre più un utilizzo sinergico anche con il mondo del nostro associazionismo locale, confermando l’Olimpia al centro del panorama culturale del territorio".