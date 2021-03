Strade chiuse in centro a Pisa per lavori ai varchi ztl: il piano

Si parte lunedì 8 marzo in via Galli Tassi e via Roma, martedì tocca a via San Ranierino e via San Lorenzo

Lunedì 8 marzo nel quartiere di Santa Maria rimarranno chiuse al traffico veicolare via Roma e via Galli Tassi per consentire lo svolgimento dei lavori di sostituzione delle telecamere ai varchi Ztl, mediante l'impiego di veicoli speciali con piattaforma di sollevamento in quota. Via Galli Tassi sarà chiusa la mattina di lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e, a seguire, via Roma nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 17.30.

Nei giorni successivi i lavori di sostituzione delle telecamere riguarderanno gli altri varchi in entrata nelle zone zlt del centro storico. Si prosegue martedì 9 marzo: dalle 8.30 alle 12.30 verrà chiusa via San Ranierino (percorso alternativo da Via Don Gaetano Boschi) e, a seguire, dalle 13.30 alle 17.30 via San Lorenzo (percorso alternativo da Via Fucini).