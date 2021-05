Lavori al Cimitero di Vecchiano: ultimata la copertura del tetto

Proseguono le fasi per le lavorazioni a cura del Comune per un valore complessivo di oltre 100mila euro

Ultimata la copertura del tetto, proseguono i lavori per la sostituzione della copertura del Cimitero di Vecchiano. "Ricordo che si tratta di importanti interventi messi a punto dalla nostra Amministrazione Comunale per un valore complessivo di oltre 100mila euro", afferma il Sindaco Massimiliano Angori.

"Gli interventi da eseguire - prosegue il primo cittadino - sono stati individuati nel massimo rispetto dell’edificio e delle peculiarità costruttive degli elementi originali. Sulla base di queste valutazioni, i materiali scelti per i nuovi elementi da porre in opera sono l’acciaio e il legno, impiegati per replicare le tecnologie antiche e affiancare gli elementi originali. Oltre alla ricostruzione del tetto, si sta provvedendo alla sostituzione di alcune travi che possono risultare eccessivamente ammalorate, al risanamento delle cuffie sugli appoggi delle travi e alla ricucitura delle parti murarie che presentano principi di distacco. Il cronoprogramma dei lavori prevede più fasi. Dopo la fine della prima fase, adesso passiamo agli step successivi che interesseranno ciascun loggiato, con interventi mirati sulle capriate e sugli apparati murari, che avverrà nelle successive 10 settimane, procedendo comunque speditamente e approfittando delle condizioni meteo che dovrebbero essere sempre migliori, visto l’avanzare della bella stagione".