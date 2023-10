Via Da Vinci chiusa per lavori: nuovo ingresso e orari scaglionati alla scuola Filzi

A partire da lunedì 30 ottobre via Leonardo da Vinci, tra Porta Nuova e Porta a Lucca, chiude al traffico veicolare e all’accesso dei pedoni a causa di lavori di Acque. Comune di Pisa e dirigenza scolastica hanno predisposto e comunicato ai genitori, nel corso di un incontro che si è tenuto giovedì alla scuola, alla presenza dell’assessore Riccardo Buscemi e della dirigente scolastica Beatrice Lambertucci, le modalità per accedere alla scuola primaria Fabio Filzi durante la fase dei lavori, ovvero da lunedì 30 ottobre fino al periodo delle vacanze natalizie.

“Come amministrazione comunale abbiamo ritenuto necessario - spiega l’assessore alle Politiche scolastiche Riccardo Buscemi - un momento di incontro con la scuola e con i genitori per spiegare i cambiamenti che ci saranno da lunedì nell’accesso alla scuola. Vogliamo sfruttare l’occasione della chiusura della strada per i lavori di Acque, che non possono essere rimandati nel periodo estivo, per sperimentare nuove soluzioni che possano migliorare la mobilità in un’area che risulta congestionata dal traffico soprattutto in alcune ore della giornata, a causa della compresenza nella zona di molteplici punti di interesse (turistico, universitario, servizi)”.

“Ho chiesto comprensione e collaborazione ai genitori - prosegue Buscemi - dal momento che non sarà possibile arrivare con l’auto fin davanti al cancello di entrata della scuola, invitando ciascuno a fare la propria parte. Apparteniamo tutti alla stessa comunità e dobbiamo collaborare, dimostrandolo con fatti concreti. Da lunedì, con la chiusura al traffico di via Da Vinci, verrà creato un percorso pedonale protetto, per consentire di accedere alla scuola attraverso il cancello più vicino a via Fedi. Inoltre, gli ingressi e le uscite da scuola saranno scaglionati secondo una tabella oraria presente nella circolare diramata dalla dirigente scolastica. Anche il trasporto scolastico verrà modificato negli orari in ingresso e in uscita (lo scuolabus arriverà alle 8.25 e ritirerà gli alunni alle 15.50). Per quanto riguarda il trasporto scolastico, chiediamo collaborazione sugli orari, perché l’amministrazione ha cercato di soddisfare il maggior numero possibile di famiglie, quindi chiediamo tolleranza sui possibili ritardi che si potranno verificare soprattutto nel periodo dei lavori”.

“Durante il periodo di chiusura di via Da Vinci - conclude l’assessore - anche i turisti saranno deviati su altre strade perchè la strada non sarà percorribile neanche a piedi. Tra le varie richieste avanzate dai genitori, abbiamo affrontato anche l’ipotesi di attivare il Progetto pedibus, che sarebbe sicuramente auspicabile anche per il Comune, ma non è attuabile nell'immediato, in quanto richiede i tempi necessari per individuare un’associazione che gestisca il servizio. Da lunedì mattina sarà presente all’entrata della scuola personale della Polizia Municipale, per intervenire in caso di criticità e sarò presente io stesso per verificare di persona la situazione. Rimango disponibile a proseguire il confronto con la scuola e i genitori, nella ricerca di soluzioni che possano migliorare l’accesso alla scuola e risolvere il problema della viabilità".