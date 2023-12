Castelfranco di Sotto: al via i lavori di manutenzione in via Fratelli Rosselli

Sono iniziati da pochi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità in via F.lli Rosselli a Castelfranco di Sotto. Insieme ai lavori su piazza Mazzini e su via di Vittorio, quest’opera rientra in un lotto unico di lavori da 473mila euro volto al miglioramento della viabilità a servizio del territorio comunale finanziato interamente da risorse del PNRR.

Il progetto prevede di aumentare il livello di sicurezza dei cittadini riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con la realizzazione di marciapiedi più larghi e il rifacimento della pavimentazione stradale degradata.

I lavori in via F.lli Rosselli sono partiti da alcuni giorni e prevedono, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza, il rifacimento dei marciapiedi adeguando le dimensioni ai minimi stabiliti dalle normative vigenti sul superamento delle barriere architettoniche, poiché la strada è già a senso unico e di larghezza tale da permettere un intervento del genere senza grossi sconvolgimenti del traffico stradale. I marciapiedi saranno realizzati con cordonati e zanelle nuove in cemento prefabbricato e pavimentati con conglomerato bituminoso.

“Andiamo avanti senza sosta con i lavori PNRR anche durante dicembre - commenta il sindaco Gabriele Toti - nei giorni scorsi sono partiti anche i lavori PNRR di manutenzione straordinaria di via dell’Iserone e via Sibilla Aleramo e altri ne partiranno nelle prossime settimane come i lavori di efficientamento energetico agli immobili ERP. Finalmente i cittadini hanno la possibilità di vedere concretamente i risultati del proficuo lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni riuscendo ad intercettare numerosi finanziamenti senza i quali difficilmente avremmo potuto operare. Ringrazio per questo il prezioso lavoro della Giunta comunale e di tutti gli uffici comunali” conclude il sindaco Toti.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dei lavori, fino al 31 gennaio 2024, è stato istituito un restringimento di carreggiata e un divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via F.lli Rosselli, nelle parti appositamente delimitate dalla prescritta segnaletica stradale.