Lavori in via Gronchi: chiusura al traffico in notturna

Lavori in corso nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 aprile per asfaltare un piccolo tratto di via Gronchi, la grande strada di scorrimento che nella zona di Ospedaletto collega la via Emilia al Ponte delle Bocchette. All’altezza della rotatoria Caduti di Tienanmen, nella corsia in direzione verso Pisa, dalle ore 22 di venerdì alle ore 6 di sabato mattina, sarà istituita la chiusura al traffico veicolare, per circa 30 metri, in modo da permettere alla dita incaricata da Pisamo di effettuare lavori di risanamento di un tratto di asfalto in cui negli anni si è creato un pericoloso avvallamento al centro della carreggiata. L’amministrazione comunale, in accordo con Pisamo, ha disposto l’esecuzione dei lavori in notturna, in modo da non incidere sui flussi di traffico in entrata a Pisa. In occasione della stessa chiusura notturna, verranno effettuati anche piccoli ripristini dell’asfalto in via San Pio da Pietralcina, dove è stato da poco concluso il cantiere del nuovo marciapiede.