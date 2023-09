San Giuliano Terme: proseguono i lavori in via dei Molini

Proseguono i lavori in via dei Molini nella frazione di Molina di Quosa, nel comune di San Giuliano Terme. Questa mattina il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore

ai Lavori pubblici Francesco Corucci sono andati a visitare il cantiere in prossimità del tornante dove si sono verificati cedimenti che hanno causato un dissesto e sul quale l'amministrazione comunale sta intervenendo per la messa in sicurezza e i conseguenti rinforzi e nuovi adattamenti della sede stradale. Il progetto è stato finanziato con i fondi della Commissione europea del Next generation EU (PNRR) per un quadro economico complessivo di euro 168mila.



Le operazioni riguardano l'intervento sul tratto di muro crollato. Esso prevede il ripristino della sede stradale crollata e l’allargamento della stessa per mezzo di una mensola a sbalzo sui terreni sottostanti in modo da poter avere una carreggiata stradale più ampia di circa 1 metro rispetto all’attuale, questo per consentire manovre più agevoli ed in sicurezza ai mezzi.



Lo sviluppo dell’intervento che interessa la sede stradale comunale è di circa 8 metri. Preliminarmente è stata attuata la completa asportazione della muratura su tutto il fronte del lavoro e la realizzazione di una soletta in cemento armato fondata su micropali e tirantata a monte. Attualmente sono in realizzazione muri di contenimento in calcestruzzo armato, intonacati con materiali che riprendono colori tipici della tradizione locale, mentre alla sommità del muretto è previsto un accoltellato di mezzane con caratteristiche omogenee all’esistente.



"Le azioni di ripristino, in un punto delicato di una strada caratterizzata da ripide salite e tornanti stretti, sono fondamentali per migliorare la sicurezza, oltre che il miglioramento degli spazi di manovra per chi sale e scende dal borgo - affermano il sindaco Di Maio e l'assessore Corucci - gli interventi rispetteranno le particolarità del vecchio manufatto e quelle paesaggistiche, tipiche del territorio. Ringraziamo l'ufficio comunale manutenzioni per essere riuscito a captare i fondi dell'Unione Europea Next generation EU-PNRR".