Madonna dell'Acqua: partono i lavori in via delle Orchidee

Partiranno nella seconda metà di luglio i lavori per la realizzazione dei percorsi pedonali nell'area di via delle Orchidee a Madonna dell'Acqua.

L'investimento dell'amministrazione comunale ammonta a 3 mila euro e la fine di questi interventi è stimata in circa quaranta giorni.

Questi lavori prevedono:

- La rimozione della pavimentazione in autobloccanti e quella in cotto, oltre ai cordonati di delimitazione. - La rimozione degli elementi di cordonato e la loro sostituzione con analoghi elementi in calcestruzzo. - La rimozione della zanella a delimitazione dell'area a parcheggio e la posa di nuovi elementi. - La scarifica delle aree a parcheggio adiacenti ai percorsi pedonali e il rifacimento della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso.

"Parte nel giro di pochi giorni un intervento molto atteso dai residenti di via delle Orchidee - commentano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - questo intervento comprende la rimozione delle ceppe degli otto pini, da noi erroneamente annunciata nella precedente comunicazione di giugno, attualmente ancora in loco e che hanno causato i danni alla pavimentazione stradale, e oggetto di diverse sollecitazioni da parte dei cittadini. È comunque già stata effettuata la ripiantumazione di altre alberature che non creeranno danni alla superficie stradale (si tratta di Carpino nero e Albero di San Bartolomeo). I problemi di sicurezza stradale e personale causati dalla sconnessione della pavimentazione meritavano un intervento radicale da parte dell'amministrazione comunale con un investimento diretto. Ricordiamo infine che questo intervento si tiene insieme a quello di via Ada Negri e via Pompeo Neri, dove le opere di urbanizzazione del comparto 6 prevedono la realizzazione di una piazza e di giochi per bambini, che contiamo di inaugurare a breve".