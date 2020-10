Lavori alla rete di telefonia mobile: modifiche alla viabilità

Per permettere alcuni interventi alla rete di telefonia mobile in città, da mercoledì 28 ottobre a venerdì 30 ottobre saranno apportate alcune modifiche alla viabilità. Nelle tre giornate, dalle ore 8 alle ore 18, via Roma, da via Fermi a via Trieste, sarà chiusa al traffico veicolare e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta. Inoltre in via Roma, nel tratto tra via Trento e via Risorgimento, e in via Trieste, nel tratto tra via Roma e via Magenta, sarà istituito il senso unico alternato con velocità ridotta esclusivamente per i residenti.

Per limitare i disagi sarà posizionata apposita segnaletica e saranno indicati i percorsi alternativi.

Percorso alternativo per accedere in via Triste: via Risorgimento, via Magenta, via Trieste; da via Santa Maria, via Trento e via Trieste per gli autorizzati alla Ztl.

