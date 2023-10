Vecchiano, lavori in via Traversagna: previste modifiche al traffico

Sono in corso le lavorazioni sulla via Traversagna, a Vecchiano.

“Si tratta di interventi che hanno preso il via nei giorni scorsi e che presuppongono delle modifiche alla viabilità, tra cui il senso unico alternato, presumibilmente fino al prossimo 13 ottobre, data individuata come il termine delle manutenzioni - afferma il sindaco Massimiliano Angori - i lavori, nello specifico, fanno parte del più ampio accordo quadro e sono in corso, attualmente, nel tratto compreso tra l'intersezione con via del Fischione e l'intersezione con via Nuova, e hanno un importo complessivo di € 71.000. Si tratta di interventi sulla carreggiata che consistono in: fresatura e demolizione di pavimentazione stradale nella corsia ovest; realizzazione di una nuova fondazione stradale nella porzione demolita e relativa base in misto bitumato stabilizzato; posa in opera di membrana antipumping; stesura strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato; realizzazione di un nuovo tappeto di usura nelle zone ove necessario".



Tutti i dettagli per le modifiche alla viabilità sono segnalati sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Notizie.

"Ci scusiamo pertanto con i cittadini e le imprese per i disagi sul tratto viario, ma si tratta di lavorazioni fondamentali per una sempre maggiore sicurezza su questa arteria viaria, sollecitata quotidianamente da forti volumi di traffico anche pesante, vista la vicinanza allo svincolo della A11 Firenze Mare e soprattutto perché questa conduce alla limitrofa zona industriale di Migliarino Pisano” conclude il primo cittadino.