Vecchiano: in via di ultimazione i lavori in via Traversagna

E' in via di ultimazione la tranche di lavori sulla via Traversagna in corso in questi giorni sul territorio vecchianese. “Gli interventi avevano preso il via lunedì 20 marzo, e adesso siamo quasi alla chiusura di queste lavorazioni che sono relative al quinto contratto, in seno all’accordo quadro complessivo, che riguarda la via Traversagna - affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore ai Lavori pubblici, Sara Giannotti - gli interventi di manutenzione straordinaria in corso hanno un valore complessivo di circa 100mila euro, riguardano il rifacimento del manto stradale con annessa bonifica delle parti sottostanti, e sono finalizzati ad aumentare sempre più la sicurezza della viabilità a beneficio degli utenti della strada".



"Ci scusiamo, pertanto, con i cittadini e gli utenti della strada per i disagi provocati dalle modifiche alla viabilità, vista l’istituzione del senso unico alternato in relazione alle lavorazioni, ma si tratta di interventi di grande rilevanza su un tratto viario interessato da forti volumi di traffico, nello specifico dell’arteria a servizio della zona industriale di Migliarino, e di collegamento tra lo snodo autostradale della A11 e i centri urbani locali” concludono Angori e Giannotti.