Lavori di viabilità a Cascina: tre giorni di mezzi pesanti sulla Tosco-Romagnola

A causa dei lavori che interesseranno la SS 67 bis in prossimità del cavalca-ferrovia, l’amministrazione comunale di Cascina ha deciso di sospendere temporaneamente il divieto di circolazione ai veicoli con peso massimo superiore alle 5 tonnellate su via Tosco-Romagnola, via Pascoli, via della Pace e via Michelangelo.

L’ordinanza sarà in vigore dalle una del 6 aprile alle 24 dell’8 aprile 2022, ad eccezione della fascia oraria 7-18 del giorno giovedì 7 per consentire il regolare svolgimento del mercato. E' infatti arrivata in Comune la richiesta di Anas sulla possibilità di sospendere il divieto di circolazione ai mezzi pesanti sull’asse viario via Tosco Romagnola, dal confine con Calcinaia sino alla rotatoria con via Nazario Sauro, via Pascoli, via della Pace, via Michelangelo, proprio a causa dei lavori che interesseranno la SS 67 bis in prossimità del cavalca-ferrovia.