Le ammiraglie di Monaco si ritrovano a Pisa

Si terrà a Pisa dal 6 al 8 ottobre 2023 l’undicesima edizione dell’International Meeting, il raduno che vede coinvolte le ammiraglie della serie K1600 di BMW. Saranno presenti oltre duecento equipaggi e moto di possessori del modello di punta della casa di Monaco, provenienti da tutta Europa. Con il supporto di BMW MOTORRAD ITALIA il raduno vedrà coinvolti anche sponsor quali RUKKA, MIDLAND, NEXX oltre che la presenza di altri importanti aziende operanti nel mondo motociclistico. Il weekend sarà denso di appuntamenti. Da venerdì 6 ottobre si potrà partecipare ad una giornata di guida sicura su strada tenuta dagli istruttori federali della scuola italiana GSSS. La giornata di sabato 7 ottobre sarà un giro turistico che porterà i partecipanti a percorrere le strade della regione Toscana e farà loro visitare i luoghi quali le cave di marmo e il litorale toscano. La conclusione del raduno si terrà domenica 8 ottobre con la visita al Museo Piaggio di Pontedera e la presentazione dell’edizione del 2024, che si terrà invece in Portogallo. Tutti i possessori di K1600 e K1200LT possono partecipare facendo riferimento al sito www.internationalmeeting.info L’edizione italiana è organizzata dal gruppo KOG italiano, sodalizio fondato nel 2001 da Andrea Marucci come K1200LT Owners Group. Per anni ha raccolto tutti i possessori italiani della K1200LT e, dopo l'introduzione della K1600 nel 2011, è diventato il riferimento italiano per questa moto. Ora KOG è il più grande gruppo europeo di possessori di K1600 e K1200LT.