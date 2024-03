Le Fiamme Gialle incontrano la comunità della scuola secondaria Galilei di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nel corso dell’intervento del Tenente Vittorio Clemente sono stati toccati più argomenti riguardanti la legalità economica. E' stato fatto conoscere ai ragazzi l’impegno del Corpo della Guardia di Finanza nel far rispettare le regole e la vicinanza che, da sempre, ha dimostrato ai cittadini per la tutela degli interessi dell’economia legale. Una particolare attenzione è stata posta sul tema della contraffazione, facendo riferimento alle implicazioni che la stessa comporta, ad esempio mettendo anche in pericolo il buon funzionamento dell’economia legale, danneggiando quelle imprese virtuose e anche la stessa salute dei consumatori. Infine si è posto l’accento sulle sanzioni previste, molto pesanti anche per gli acquirenti che sono consapevoli della natura contraffatta del bene. I ragazzi si sono dimostrati da subito partecipi e molto curiosi, come hanno testimoniato le numerose domande poste al Tenente. Un'altra tappa dell'incontro è stato lo specifico focus, fatto dal personale delle unità cinofili della Guardia di Finanza di Pisa, sui gravi rischi che comporta il consumo delle droghe soprattutto tra i giovani. Il Vice brigadiere Eugenio Matarrese e la Vice brigadiera Ilaria Sugamele con l’intervento di unità cinofile Frazy e Delphi hanno illustrato agli studenti come operano i cani antidroga ed il loro addestramento fondato esclusivamente sul gioco, senza alcuna azione restrittiva nei confronti dell’animale, premiandolo sempre in risposta ad uno stimolo o ad un comando eseguito con successo. Gli splendidi cani non solo lavorano con il conduttore in servizio, ma lo seguono in ogni fase della giornata: dalle attività di addestramento periodico alle operazioni giornaliere. Il connubio tra cane e conduttore, infatti, è molto stretto. Ha concluso l'incontro una dimostrazione pratica di ricerca di sostanze stupefacenti. La Dirigente Scolastica Rossana Condello anche a nome della comunità scolastica tutta, ringrazia il Colonnello Salvatore Salvo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa per l’opportunità.