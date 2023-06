Le iniziative della Compagnia di San Ranieri per celebrare il santo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Far conoscere il Santo!”: fu questo uno degli imperativi categorici affidati dall’Arcivescovo Benotto alla Compagnia di San Ranieri quando nel 2011 un gruppo di volenterosi gli rivolse istanza per “ricostituire” il sodalizio legato al Santo che nel corso dei secoli era nato e morto più volte. E su questo solco si è sempre mossa l’azione del sodalizio guidato dal Priore Riccardo Buscemi: dal calendario istituzionale alle iniziative religiose e culturali, in oltre dieci anni tutto è stato fatto per “riscoprire” una figura a cui i Pisani sono legati, ma di cui paradossalmente hanno una conoscenza superficiale o addirittura errata (quale la storiella che fosse stato un gran ladro!). E così, anche per la Festa che sta per iniziare, ai festeggiamenti religiosi che si svolgeranno in Cattedrale si affiancano anche le iniziative organizzate dalla Compagnia. Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, sarà eseguita la stampa su cartoncino in formato A3 di 1000 esemplari dell’immagine del dipinto “San Ranieri in Palestina” realizzato nel 1842 da Carlo Markò senior per la Farmacia Bottari di Pisa (l’antica farmacia cittadina “all’insegna di San Ranieri”). L’immagine, sarà disponibile in Cattedrale e a Palazzo Gambacorti nei giorni della festa, e sarà presentata ufficialmente alla Città la sera del 15 giugno alle 21.00 nella cappella di Sant’Agata, in una serata tutta dedicata a San Ranieri, con il racconto della vita a cura di Don Severino Dianich. Inoltre, in occasione della Luminara, la sera del 16 giugno alla tradizionale accensione dei lampanini sulla “biancheria” collocata sulla statua di San Ranieri a Cisanello, anche quest’anno si aggiunge anche l’accensione dei lumini presso la Cappella di Sant’Agata, visitabile dalle ore 17.30 alle 20.30 grazie alla collaborazione degli studenti della 3^D del Liceo Artistico “F.Russoli” che accoglieranno come “ciceroni” i visitatori. Alla vigilia della festa Buscemi lancia ai Pisani l’appello a sostenere la Caritas Diocesana, impegnata a mantenere aperta la Cittadella della Solidarietà di San Ranieri ma anche a gestire l’emergenza della guerra in Ucraina. Foto: il quadro “San Ranieri in Palestina” fotografato da Guido Bettini