Torna la 'Leaning Tower Runners': una corsa per sensibilizzare sull'importanza della donazione

Di corsa, magari in compagnia, per sensibilizzare e richiamare l’attenzione sulla donazione di organi e tessuti per trapianto terapeutico. Torna la Giornata dei Trapianti organizzata da 'Per donare la vita onlus', l’associazione dal 2007 impegnata nell’assistenza dei pazienti e nella promozione della cultura della donazione. E insieme torna anche il Trofeo 'Leaning Tower Runners' giunto alla terza edizione e organizzato insieme all’associazione omonima e con il sostegno del Comune di San Giuliano Terme e della Società della Salute della Zona Pisana.

Per tutti gli amatori l’appuntamento è per domenica mattina (20 marzo) davanti al Circolo 'Globo Verde' di Ghezzano: da lì, infatti, fra le 8 e le 9 partiranno i tre percorsi non competitivi previsti sulle distanze dei tre, otto e quindici chilometri. “Scegliamo lo sport, quello spontaneo fatto di passione e sudore perché in esso c’è l’essenza del sacrificio e della dedizione ai valori della vita - dice il presidente di 'Per donare la vita onlus' Giuseppe Bozzi - donare gli organi è un gesto di altruismo e di generosità che non ha uguali ed è per questo che noi vogliamo celebrarlo nel modo più ampio possibile nell’ambito di una giornata di festa, sport e riflessione”.

"'Per donare la vita onlus' è una delle eccellenze del volontariato del nostro territorio, da anni impegnata nel sostegno e nella promozione della cultura della donazione degli organi, anche attraverso iniziative sportive di rilievo nazionale - aggiunge il presidente della SdS Pisana Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme - è un dovere e un piacere essergli accanto in questa e iniziativa e lo sarà anche in quelle che sosterremo in futuro”.

Domenica saranno premiate le prime 25 società più numerose. A tutti i partecipanti sarà anche consegnata una pianta di fiori come riconoscimento per la partecipazione. Presente anche un gazebo di 'Per Donare La Vita Onlus' per fornire informazioni relative alla donazione di organi e tessuti.