Lectio magistralis del prof. Luca Sommi

Grazie all’associazione Officine Rolandi e il progetto Sogni e Bisogni tutte gli studenti della scuola primaria e secondaria dell’Alta Val di Cecina hanno avuto la possibilità di partecipare di un incontro, con un linguaggio contemporaneo ed attuale, sull’opera ii Dante Alighieri: La Divina Commedia. Le Lectio sono realizzate nell’ambito del “Progetto Sogni e Bisogni”, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla Povertà educativa minorile con capofila l’Associazione Carte Blanche e con il patrocinio dei Comuni di Pomarance e di Volterra. Questa prima Lectio, tenutasi giovedì 28 ottobre dalle ore 9 alle ore 11 in modalità a distanza, ha avuto come relatore il prof. Luca Sommi che, nella sua ultima produzione letteraria “Il Cammin di Nostra Vita”, ha creato una guida molto "pop", con un linguaggio contemporaneo ed attuale dell’opera di Dante Alighieri. Luca Sommi, docente di “Linguaggio del Giornalismo” all’Università degli studi di Parma, è noto per la sua attività di giornalista, scrive sul “Fatto Quotidiano” e per le sue esperienze televisive, essendo autore di molte trasmissioni ed attualmente conduttore, insieme ad Andrea Scanzi sul canale Nove, del programma politico “Accordi e Disaccordi”. L’incontro introdotto da Patrizia Pruneti, presidente dell’associazione Officina Rolandi, Ilaria Bacci sindaca del Comune di Pomarance e Viola Luti Assessore alla cultura del Comune di Volterra ha suscitato l’interesse degli studenti che hanno partecipato facendo domande ed interventi. Al termine della Lectio il prof. Antonio Quarta, Vicepreside dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance, ha ringraziato l’Ass.ne Officina Rolandi Aps, per l’impegno profuso nell’organizzazione delle Lectio e dell’opportunità che offre tramite questi incontri di arricchire le conoscenze e stimolare l’interesse degli studenti del territorio a cui si rivolge. Il pof. Quarta ha inoltre ringraziato il Sindaco di Pomarance Ilaria Baci che ha donato alla biblioteca della scuola alcune copie dell’ultima produzione letteraria di Luca Sommi “Il Cammin di Nostra Vita”. Tutte le classi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno partecipato.