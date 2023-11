Legambiente Pisa appoggia la protesta di 'End Fossil: Occupy!'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A partire dal 15 Novembre, il polo Carmignani dell’Università di Pisa è stato occupato da studenti e studentesse per rispondere alla chiamata della campagna internazionale “End Fossil: Occupy!”.

Questa campagna internazionale è nata per promuovere e lottare per la fine della dipendenza dai combustibili fossili e ha già coinvolto molte scuole e università in 12 Paesi europei tra novembre 2022 e maggio 2023. Il circolo di Legambiente Pisa condivide, rivendica e rilancia le richieste espresse dell’assemblea di End Fossil Pisa:

1) La pubblicazione e l’interruzione degli attuali accordi tra Università e aziende del fossile, senza che questi siano nuovamente rinnovati.

2) L’istituzione di un corso obbligatorio in ogni facoltà sulla crisi climatica ed ecologica.

3) La promozione da parte dell’università di Pisa della nascita di esperienze di comunità energetiche rinnovabili e solidali (CERS), mettendo a disposizione le proprie strutture e propri fondi.

La crisi climatica è ormai entrata da tempo nella nostra quotidianità, non solo modificando gli equilibri ambientali e climatici del nostro pianeta ma anche interferendo con le nostre vite. Ne sono una prova le forti piogge avvenute nelle scorse settimane in Toscana, che hanno contribuito ad esondazioni e allagamenti, causando vittime ed enormi danni. Da decenni si ha la certezza sperimentale della correlazione tra l’aumento di CO2 in atmosfera e l’aumento della temperatura media globale, principale causa della crisi climatica. Ed è una certezza anche la responsabilità di questo enorme e repentino aumento di CO2: le aziende del fossile, che hanno messo e mettono tuttora in atto politiche e strategie per favorire l’uso di fonti energetiche fossili e la dipendenza da esse, con il solo obiettivo di veder aumentati i loro profitti, contribuendo largamente all’aumento di emissioni in atmosfera, a discapito della salute e del benessera di persone e dell’ecosistema globale.

Il tempo a nostra disposizione per invertire l’evoluzione di questa crisi climatica è molto poco, ma ancora sufficiente. L’unica soluzione è l’uscita dal fossile e l’interruzione delle emissioni di CO2. Le università in quanto presidi di conoscenza, formazione e divulgazione devono contribuire e guidare questo cambiamento.

Legambiente x End Fossil

Legambiente Pisa APS