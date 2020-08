Tramvia Cisanello - Stazione, Legambiente sostiene il progetto

Legambiente esprime la sua posizione di sostegno in relazione al progetto, presentato ieri, della tramvia dovrebbe collegare la Stazione Centrale con l'ospedale Cisanello. "Bene ha fatto il Comune a sottoporre il programma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - commenta l'associazione - il progetto partecipa ad un bando per ottenere il finanziamento di 125 milioni che coprirerebbe l'intero importo dei lavori. Attendiamo la fine del 2020 per la risposta del ministero".

"Da diversi anni si parla di questo collegamento e diverse ipotesi sono state prospettate, non sempre apprezzabili. Abbiamo oggi un progetto che saremo lieti di analizzare nel dettaglio" continua Legambiente. "La rotaia, che ha dato ottima prova di sé in molte città italiane ed estere, può dare il via a un cambiamento nel governo del traffico veicolare" sottolinea l'associazione ambientalista. "Le nostre città storiche sono diventate proprietà delle auto e non delle persone: è necessario invertire la tendenza e favorire la mobilità pubblica (oltre a quella 'attiva', a piedi e a due ruote senza motore). Ci auguriamo di poter vedere realizzata la tramvia con le opere connesse in modo da ridurre il numero delle auto che entrano in città e in genere il traffico veicolare, servire i popolosi quartieri che attraversa e muovere un primo passo verso una rete più estesa nel tessuto urbano".