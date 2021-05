Giornata della legalità, a Pisa sventola il lenzuolo in memoria di Giovanni Falcone

Ogni 23 maggio in tutta Italia si celebra la Giornata della legalità: un momento nel quale raccogliersi e meditare sul sacrificio che uomini di Stato, semplici cittadini e militari hanno dovuto pagare a causa delle atrocità commesse dalla mafia e dal crimine organizzato. Anche Pisa prende parte alla celebrazione di questo momento, anticipando la commemorazione di qualche giorno: giovedì 20 maggio sul terrazzo di Palazzo Gambacorti è stato esposto il lenzuolo della Fondazionefalcone.org in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le due icone della lotta alla mafia nei primi anni '90.

"Le istituzioni ogni giorno devono schierarsi al fianco dei cittadini - ha commentato il sindaco Michele Conti - il percorso della legalità è molto complicato, a volte il ricorso a metodi meno rigorosi può sembrare accattivante. Ma la nostra società civile si basa sul pilastro della legalità ed è nostro compito preservarlo. Per questo motivo Pisa celebra con grande convinzione questa Giornata, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno legato la zona del Cuoio alle infiltrazioni della 'Ndrangheta".

"Giovanni Falcone è stato un servitore della Stato esemplare - ha aggiunto il prefetto Giuseppe Castaldo - ha perseguito la legalità anche a costo della sua vita: il suo esempio deve essere da stimolo quotidiano per le azioni personali e per la vita di tutto il Paese". In chiusura il questore Gaetano Bonaccorso ha sottolineato "l'importanza di eventi e giornate come quella che stiamo celebrando oggi. La memoria dei sacrifici di molti e l'importanza del tema della lotta alla mafia passano da momenti del genere. Un tempo credevamo che la criminalità organizzata agisse entro confini ben precisi, invece le sue diramazioni ormai sono giunte anche in ambiti della vita economica e sociale dell'Italia che pensavamo inattaccabili. Ecco perché è importante comprendere il reale valore della legalità e difenderlo strenuamente".

Alla cerimonia hanno partecipato anche il Maggiore Salvatore Leone, comandante della compagnia dei Carabinieri di Pisa e il Tenente Colonnello Dario Anfuso, vice comandante del comando provinciale dei Carabinieri.