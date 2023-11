Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: Leonardo Pettinari nuovo direttore tecnico del Galeone Rosso

La storica medaglia d’argento alle olimpiadi di Sydney 2000 e 7 volte campione del mondo di canottaggio Leonardo Pettinari è il nuovo direttore tecnico del Galeone Rosso. Coordinerà la preparazione e gli allenamenti dell’equipaggio con due collaboratori tecnici di grande esperienza come Alessandro Simoncini e Luca Gagetti. Un rinnovamento voluto dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di alzare la competitività nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, vinte nel 2006 con Simoncini come allenatore, insieme al compianto Sergio Marrucci, e con Pettinari e Gagetti atleti.

“Dall’inizio di questa seconda legislatura - ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - abbiamo voluto imprimere un impulso maggiore in questo settore sportivo, inserendo la delega specifica allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri affidandola a Frida Scarpa. Nei cinque anni precedenti, infatti, abbiamo lavorato moltissimo grazie all’impegno dell’assessore Filippo Bedini a ricostruire il patrimonio dei costumi, valorizzando il corteo storico, andando ad approfondire ancora di più storia e tradizione. Adesso, abbiamo deciso di investire più risorse negli sport sull’acqua che appartengono alla tradizione pisana per arrivare preparati ai prossimi appuntamenti e ottenere risultati che ci rendano orgogliosi e all’altezza della nostra città. Ringrazio un campione come Leonardo Pettinari che ha accettato l’incarico e che, oltre a portare la propria esperienza, potrà essere ancora di più uno stimolo per motivare i tanti atleti pisani e toscani”.

“Sono molto soddisfatta di questo accordo - ha affermato l’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa - sin dall’inizio di questo mandato abbiamo lavorato come amministrazione per raggiungere questo obiettivo che rappresenta un prestigioso punto di partenza per riportare Pisa ad essere competitiva nella Regata delle Repubbliche Marinare. Pettinari è stato un campione ed è un tecnico fortemente affermato, una figura unica nel nostro territorio intorno alla quale abbiamo individuato le caratteristiche per formare uno staff tecnico, con Simoncini e Gagetti, e un equipaggio di livello che possa crescere nel corso degli anni. Vogliamo dare un segnale deciso ai cittadini di ulteriore impegno per avvicinarli ancora di più a manifestazioni storiche e competizioni sportive che rappresentano il patrimonio della nostra città”.

“Grazie al fatto che in questo mandato il sindaco ha affidato la delega allo Sport all’assessore Scarpa - ha detto l’ assessore alle Tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini - il lavoro per l’organizzazione della regata ARMI è diventato 'a quattro mani': la parte relativa alla rievocazione storica, sulla quale nello scorso mandato è stato fatto un lavoro molto importante sulle dotazioni, sugli addobbi soprattutto quello che ha riguardato il rifacimento di tutti gli oltre 80 costumi del Corteo della Repubblica di Pisa, e quella squisitamente sportiva, che oggettivamente negli ultimi anni è stata più in sofferenza. Sono molto fiducioso che l’impegno su questo versante dell’assessore Scarpa possa far risalire la china al Galeone rosso, sfruttando un ricambio generazionale che lascia ben sperare, anche se sappiamo che Genova in particolare, ma anche Venezia e Amalfi sono rivali estremamente competitivi. Per quanto compete al mio assessorato, abbiamo già ricominciato a lavorare sul fronte rievocativo e culturale per tutto quello che vorremmo far crescere intorno all’evento della regata. Abbiamo in programma di proporre la riuscitissima mostra di inizio novembre sulla storia dell’ingegneria navale svoltasi nella splendida cornice degli Arsenali repubblicani anche alle altre città, di allestire un resoconto fotografico sulle regate degli ultimi 20 anni, di proseguire con le conferenze a tema storico sull’età di Pisa repubblica marinara. E poi c’è la grande proposta lanciata dal ministro Sangiuliano nel maggio scorso di una grande mostra sulle Repubbliche marinare, che dovrà vedere Pisa protagonista. A fronte di una tendenza del comitato intercittadino a mettere un po’ in secondo piano l’aspetto rievocativo, che si è concretizzato nella scelta da noi sempre contestata di prevedere il corteo in data diversa dal giorno della regata, il nostro impegno proseguirà ostinatamente in direzione di una valorizzazione degli eventi storico-culturali connessi, dato che l’evento ARMI, che è sempre bene ricordarlo si svolge sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, trova la sua ragion d’essere proprio e soltanto se tramanda le sue radici”.

“Ringrazio l'amministrazione comunale - ha dichiarato Leonardo Pettinari - per la fiducia che ha concesso sia a me che al mio staff. Da atleta internazionale ho sposato il progetto delle Repubbliche Marinare, il Galeone Rosso mi è entrato nel sangue e lo stemma pisano mi emoziona ogni volta che lo vedo. Quando mi hanno contattato sono stato onorato e fiero di poter contribuire con Simoncini e Gagetti. Il lavoro che cercheremo di fare con le società remiere toscane sarà volto a riportare il Galeone Rosso a un livello alto. Cercheremo di farlo con la condivisione con le società e gli allenatori regionali, con la collaborazione si può fare tanto. Sono convinto ci siano gli elementi per dare una grande spinta e che ci siano ragazzi con stimoli importanti. Insieme sono convinto che potremo fare grandi cose, con massimo impegno allestiremo un buon equipaggio con atleti di valore e ragazzi da far crescere negli anni”.