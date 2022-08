Lettera aperta al sindaco Conti dal Siulp Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pregiatissimo Signor Sindaco le scrivo a nome del S.I.U.L.P.-PISA facendo leva sulle sue ultime dichiarazioni apparse più equilibrate, concrete e volte a trovare quelle giuste soluzioni nel rispetto di tutti gli attori che concorrono alla sicurezza, in primis lo Stato e quindi la politica, quella con la P maiuscola e lo faccio a testimonianza ulteriore che l’azione del SIULP-PISA non è al servizio di alcun partito ma nella sua piena libertà pronto ad intervenire per il bene dei cittadini e dei poliziotti rappresentati. Dichiarazioni le sue ben lontane dall’insistere in richieste vicine a logiche strumentali e propagandistiche da campagna elettorale e pertanto tralascio ogni forma di criticità anche velata ricordandole solamente che spesso le parole sono pietre che ritornano indietro e fanno male, soprattutto quando vengono pronunciate in libertà, specie se rivolte nei confronti di un apparato democratico come la Polizia di Stato che opera con regole di ingaggio ben precise e nel rispetto di quelle leggi che la politica ha prodotto. Il SIULP-PISA si occupa di sicurezza non per una campagna elettorale ma per 365 giorni all’anno e come Lei ben sa senza alcuna bandiera politica e per nome e per conto degli operatori della Polizia di Stato quale istituzione democratica a salvaguardia delle libertà di tutti i cittadini a prescindere il partito di appartenenza, la religione professata e il colore della pelle, sempre pronto a collaborare con chi ha a cuore la sicurezza della città a prescindere dai nuclei operativi istituendi o istituiti e fuori da competizioni tra le diverse forze di polizia statali o locali nella consapevolezza che la collaborazione tra le varie forze di polizia, nel rispetto delle competenze, sia l’elemento cementante per il bene della sicurezza di tutti i cittadini. Signor Sindaco, l’insicurezza, la disaffezione e la confusione a volte sono figlie delle strumentalizzazioni e della propaganda mentre la sicurezza si fa con gli organici e gli strumenti adeguati e il SIULP-PISA si associa al suo auspicio che il prossimo governo, qualunque sia la matrice politica, possa riportare, con più impegno, nella propria agenda, il tema della sicurezza tenendo presente sempre che essa debba essere considerata un investimento e non una spesa. In attesa di ciò l’invito a sostenere accanto al SIULP-PISA la battaglia dell’innalzamento di fascia della Questura che potrebbe agevolare e di molto il rinforzo degli organici tenuto conto anche che nei prossimi mesi molti poliziotti andranno in pensione e con l’auspicio che l’avvicinarsi della data delle elezioni nazionali e poi quelle comunali non faccia registrare ancora il perseverare di affermazioni che potrebbero creare anche involontariamente una “frizione” tra le forze in campo o peggio ancora una disaffezione nei confronti di alcuni apparati responsabili della sicurezza di tutti i cittadini evitando di esprimere non pertinenti giudizi critici sull’attività giudiziaria. Buon lavoro Signor Sindaco.



Pisa, 18 agosto 2022



Il Segretario Generale Provinciale S.I.U.L.P.-PISA ViTO GIANGRECO