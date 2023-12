Il liceo 'Buonarroti' cade a pezzi: "Impossibile lavorare in sicurezza"

"A seguito del crollo della pannellatura del controsoffitto nell’ala nuova avvenuto sabato 2 dicembre in tarda mattinata, le/i sottoscritte/i docenti e personale ATA esprimono grande preoccupazione per lo stato della struttura che periodicamente presenta problemi di tenuta e di sicurezza per studenti e lavoratori che frequentano ogni giorno l’istituto" E' l'incipit della lettera aperta con cui il personale docente e non docente del liceo 'Buonarroti' intende segnalare le croniche criticità della struttura scolastica di via Betti.

"Negli ultimi anni - prosegue la lettera - nonostante i continui interventi di manutenzione straordinaria nelle varie parti dell'edificio, si sono succeduti episodi più o meno gravi che vanno dalle infiltrazioni di acqua nelle giornate piovose, a giornate in cui l’impianto di riscaldamento non funziona correttamente provocando la diminuzione della temperatura a livelli incompatibili con un luogo di lavoro e di studio, fino a infissi e arredi (plafoniere) insicuri o che non garantiscono la piena sicurezza ai frequentatori della struttura".

I firmatari della lettera vanno avanti: "L’episodio di sabato scorso è particolarmente grave: il distaccamento di una serie di pannelli del controsoffitto del corridoio dove sono le Aule di Disegno e il crollo avvenuto fortunatamente mentre non passava nessuno in quel momento hanno suscitato la nostra apprensione e la necessità di una richiesta di intervento per mettere in sicurezza ogni zona dell’istituto".

"Queste situazioni provocano l’esasperazione di tutto il personale, docente e non docente, che si trova a lavorare e a svolgere le proprie attività in condizioni spesso impraticabili, e comunque di disagio per il senso di insicurezza diffuso che quotidianamente percepiamo".

"Per quanto riguarda l’episodio specifico - si legge ancora - chiediamo che sia svolto un monitoraggio straordinario delle condizioni dei pannelli e del controsoffitto, affinché sia messo in sicurezza tutto l’edificio (aule, uffici, corridoi, laboratori) ed eventualmente studiato un migliore sistema per fissare la pannellatura".

"Come lavoratrici e lavoratori della scuola siamo indignati per le condizioni in cui siamo costretti a lavorare, ma soprattutto per la mole di soldi che si investono per la digitalizzazione senza intervenire sull’edilizia, la sicurezza e la vivibilità degli ambienti di lavoro e di studio".

La conclusione della dichiarazione firmata: "Chiediamo a tutte le istituzioni locali regionali e nazionali un’assunzione di responsabilità per mettere in sicurezza una volta per tutte la nostra scuola, come tutte le scuole della città e della provincia".