Allarme bollette, lettera ai sindaci: "Servono misure per evitare il distacco delle utenze"

Nella giornata di lunedì 17 ottobre una pec, firmata dalla Sezione Valdarno Inferiore dell'Unione Inquilini Pisa, è stata inoltrata ai sindaci di Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Montopoli, Santa Croce sull'Arno, San Miniato e Fucecchio, per manifestare l'urgenza di misure concrete a sostegno dei cittadini alle prese con il caro bollette. "Avvertiamo la necessità di richiedere azioni immediate per impedire che i cittadini 'morosi incolpevoli' si vedano distaccati luce e gas, soprattutto se presenti minori, anziani, disabili o persone malate. Sopratutto ora in questo periodo di guerra" è l'incipit della missiva.

"Illustrissimi sindaci, come ben saprete la situazione economica delle famiglie è estremamente precaria, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista delle spese sostenute. Non solo, va evidenziato il fatto che oramai i cittadini hanno sopportato economicamente prima la pandemia ed ora le conseguenze indirette della guerra in Ucraina, così molti risparmi sono stati consumati". "I nuclei familiari sono in sempre maggiori ristrettezze economiche - prosegue la lettera indirizzata ai sindaci - vista la suddetta crisi economica ed occupazionale sopraillustrata, da più due anni, e certamente prima non c'era una situazione certamente brillante".

"Oltretutto, è palese che i prezzi dei beni di consumo primari sono aumentati in questi mesi a causa della guerra. Infine, si prevede che i prezzi di luce e gas aumenteranno notevolmente in questi mesi ed appare evidente che molte famiglie saranno a rischio distacco delle suddette utenze. Si vuole ricordare come la legge in generale e, più in particolare, l'art. 32 della legge n. 833/1978 (legge istitutiva del sistema sanitario) e gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali concedono al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in varie settori. Vista la situazione attuale chiediamo a Voi, primi cittadini, una chiara dichiarazione pubblica di intenti con la quale impegnarVi ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti per impedire il distacco delle utenze dei cittadini nei casi di morosità incolpevole, ovviamente adeguatamente dimostrata, e sopratutto nel caso di presenza di anziani, minori, disabili o persone malate".