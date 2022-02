Lettera al ministro Cingolani da Vicopisano: "Sanzioni più dure contro l'abbandono dei rifiuti"

A circa un anno di distanza il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e l'assessore al Ciclo dei Rifiuti, Juri Filippi, hanno scritto di nuovo al Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani. "Stavolta abbiamo coinvolto anche Anci, sia a livello nazionale che regionale - spiegano Ferrucci e Filippi - perché riteniamo indispensabile e molto urgente che venga inasprita, e resa più facilmente applicabile, l'attuale normativa sanzionatoria nei confronti degli abbandoni e dei reati ambientali".

Nella lettera inviata al Ministro Cingolani si legge, oltre ai vari impegni sul fronte della sensibilizzazione e della valorizzazione della raccolta differenzata, che gli amministratori vorrebbero "che il nostro Comune, da fine novembre 2021 Bandiera Arancione del Touring Club italiano, diventasse sempre più un giardino, pulito, rispettato e anche più sicuro perché le caratteristiche del territorio, stretto fra monti e fiume, esposto al rischio di dissesto idrogeologico, percorso da molti corsi d'acqua, fanno sì che i rifiuti abbandonati, talora di grosse dimensioni, ostacolino il fluire delle acque e causino allagamenti. Tramite una nostra associazione, Vico Verde, collaboriamo, tra l'altro, attivamente con il Consorzio 1 Toscana Nord anche per monitorare i rii e le loro sponde, per eliminare quanti più rifiuti possibile e segnalare costantemente eventuali criticità per la difesa del suolo".

"Siamo consapevoli - concludono - che qualcosa è stato fatto, ma evidentemente l'attuale normativa non è abbastanza incisiva ed efficace. A nostro avviso è indispensabile inasprire le sanzioni e renderle più facilmente applicabili, e per questo le chiediamo nuovamente di farsi portavoce con il Parlamento delle nostre istanze. Riteniamo che sia estremamente urgente, vista anche la drammatica emergenza climatica globale che viviamo".