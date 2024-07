"Grazie per aver accompagnato mamma verso l'ultimo passo": la lettera dei familiari all'Asl

"Con la presente la mia famiglia vuole ringraziare di cuore il personale sanitario dell’ASL Toscana Ovest impiegato nel servizio di Assistenza Domiciliare per le cure palliative, siano essi infermieri che medici.

L’assistenza prestata a mia madre fino alla sua scomparsa ci ha fatto toccare con mano, ancora una volta, quanto è indispensabile il ruolo della Sanità universalistica e gratuita per tutti e quanto il grado di professionalità e sensibilità dei suoi operatori possa accompagnare le persone più fragili e bisognose verso un fine vita dove la dignità umana, vissuta nel contesto familiare e dei propri cari, è al centro di tutto.

La nostra riflessione è porta a tutti coloro che sono impegnati nella gestione della Sanità, affinché si riconosca nel rispetto concreto della loro professionalità, crescita e salario, il ruolo centrale di questi operatori e più in generale di tutto il comparto sanitario, ponderando le conseguenze negative per i cittadini in ogni intervento che preveda una riduzione delle spese e del personale".

Firmato: Maurizio Sereni e famiglia