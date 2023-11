San Miniato: cittadini a lezione dai Carabinieri per difendersi dalle truffe

Sono ormai realtà radicate gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata su impulso del Comando Provinciale di Pisa e rivolta alle persone potenzialmente più esposte al rischio di inganni fraudolenti e raggiri. Nei giorni scorsi, i Carabinieri delle stazioni di Santa Maria a Monte e Ponte a Egola hanno incontrato, in diverse occasioni, la popolazione al fine di sensibilizzare le persone intervenute agli appuntamenti sui rischi delle truffe ai loro danni, illustrando le sempre più sofisticate strategie (richiesta di una 'cauzione' per il 'figlio o nipote in stato di fermo per l’assicurazione scaduta', falsi tecnici di acqua, luce, gas e rifiuti che chiedono soldi o preziosi per scongiurare imminenti danni etc), messe a punto dai malintenzionati per raggirare e truffare le ignare vittime.

Agli incontri, tenuti presso la Parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria nella frazione di Cerretti del Comune di Santa Maria a Monte alla presenza del parroco e presso la sede del Circolo Arci nella frazione di Ponte a Egola nel Comune di San Miniato, hanno preso parte in totale una trentina di persone, alle quali è stato illustrato e commentato il contenuto dell'opuscolo informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, promotore di utili consigli sul comportamento da tenere in caso di situazioni sospette, per proteggere sé stessi e le proprie abitazioni: la raccomandazione è sempre quella di essere estremamente cauti prima di aprire la porta a chiunque si presenti ed a qualsiasi titolo.