Promozione della legalità e prevenzione contro le truffe: Carabinieri a fianco di studenti e anziani

Il Comandante della Compagnia di Pisa, accompagnato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Pisa, nei giorni scorsi ha incontrato sessanta studenti della prima classe della scuola secondaria di 1° grado 'Vincenzo Galilei' di Pisa. Nell’occasione sono stati affrontati gli argomenti riguardanti la cultura della legalità, del bullismo e cyberbullismo, legalità ambientale e della tutela del patrimonio culturale. I militari dell’Arma hanno illustrato che il rispetto delle norme fondamentali inizia con il rispetto delle regole più basilari. Tali regole sono parte integrante della vita quotidiana e comprendono comportamenti educati a scuola, il rispetto nei confronti dei compagni di classe e dei docenti.

Nel contesto del bullismo, i Carabinieri hanno delineato gli elementi distintivi di questo fenomeno e le conseguenze sociali e giuridiche ad esso associate. In particolare, è stato spiegato come il bullismo si manifesti attraverso azioni violente e intimidatorie perpetrate da un individuo o da un gruppo di bulli nei confronti di una vittima, non solo nella vita reale, ma anche attraverso i social network.

E' stato sottolineato agli studenti che l'unico modo efficace per contrastare questa piaga sociale è quello di segnalare il problema ai docenti e ai genitori. Paradossalmente, il silenzio 'legittima' i comportamenti devianti del bullo ed è quindi necessario rompere questo silenzio per contrastare attivamente il fenomeno. Inoltre, è stato affrontato il tema della legalità ambientale, sottolineando che il rispetto della normativa sull'ambiente è essenziale per preservare la salute del nostro pianeta, e garantire il rispetto delle norme ambientali è un impegno che assicura un futuro sostenibile anche alle future generazioni.

Infine, è stata trattata l’importanza della tutela del patrimonio culturale, per preservare la diversità storica e artistica che arricchisce le società, attraverso la conservazione ed il recupero di monumenti ed opere d'arte, così da favorire anche una maggiore comprensione interculturale, contribuendo alla coesione sociale.

Nei giorni scorsi anche i Carabinieri della Compagnia di San Miniato, in un 'simbolico abbraccio' tra la zona del Cuoio e l’Alta Valdera, hanno incontrato gli studenti di alcune scuole dei Comuni di Peccioli, Santa Maria a Monte e Montopoli in Valdarno. Gli incontri tenuti presso l’Aula Magna dell’Istituto Complessivo Statale 'Giosuè Carducci' di Santa Maria a Monte, presso la Scuola Secondaria 'Dante Alighieri' di Peccioli e presso la Scuola Primaria 'G. Galilei' di Montopoli in Valdarno dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Miniato e dai Comandanti delle Stazioni di Peccioli e San Romano hanno interessato, complessivamente duecentotrentotto studenti.

Nell’occasione, attraverso esempi concreti sono stati affrontati i principali temi di attualità: partendo dal concetto di legalità, inteso come rispetto delle regole, anche le più basilari, e delle leggi, finalizzato all’educazione dei giovani di oggi affinché diventino, in futuro, degli adulti coscienziosi ed onesti, i Comandanti intervenuti hanno poi affrontato temi più delicati quali il bullismo, l’uso consapevole dei social e quindi il cyberbullismo, spiegando loro come avvicinarsi e usare in modo intelligente le varie piattaforme e fugando dubbi e perplessità connessi all’uso di smartphone, chat e social in genere, facendo capire l’importanza di prevenire certi comportamenti scorretti (a volte sottovalutati dai giovani che si sentono 'protetti' dallo schermo) per evitare conseguenze, anche molto gravi; l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool sottolineando i danni che questi possono creare in un fisico in pieno sviluppo come il loro e il rispetto del Codice della Strada.

Durante gli incontri ai giovani interlocutori è stato proiettato il video istituzionale attraverso il quale i ragazzi hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e le sue specializzazioni. I ragazzi che hanno mostrato grande interesse per gli argomenti trattati e per le varie attività dei diversi reparti dell’Arma hanno rivolto ai Comandanti di Stazione molte domande sia riguardo le tematiche trattate sia in merito alle procedure di arruolamento.

Infine nella mattinata di giovedì 16 novembre, nei locali della Libera Università all’interno della Casa della Misericordia in S. Anna di Casciana Terme Lari, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera - specificatamente il Comandante della Stazione di Lari - hanno tenuto un incontro relativo allo specifico fenomeno criminale. All’evento hanno partecipato circa 50 persone della locale comunità a cui è stato consegnato e illustrato il contenuto di un opuscolo informativo, il noto Vademecum predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa, con l’invito a diffondere la materia anche a coloro che non sono potuti intervenire. Gli argomenti trattati, soprattutto gli esempi reali e, non di meno, il contributo d’esperienza nel settore del contrasto ai reati da parte dei Carabinieri hanno suscitato vivo interesse nei presenti che hanno così ulteriormente cementato il già consolidato rapporto di fiducia nell'Arma.