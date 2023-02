Partite le lezioni di Geologia dell'Università di Pisa in Uzbekistan

Dal 23 al 27 gennaio si sono svolte le prime lezioni in presenza del corso preparatorio 'Foundations of Geology' presso il Branch dell'Università di Pisa a Tashkent, che offrirà un corso di studi in Geologia erogato in lingua inglese. Pier Paolo Giacomoni, Silvia Fornasaro, Adriano Ribolini e Francesca Meneghini, i quattro docenti del Dipartimento di Scienze della Terra impegnati nella didattica del 'preparatory year', sono stati accolti con entusiasmo da colleghe, colleghi e soprattutto da studentesse e studenti.

I docenti hanno visitato il campus che ospita la sede del Branch, che oltre alle aule e laboratori didattici, comprende anche dormitorio, mensa, biblioteca. Il professor Adriano Ribolini ha tenuto un seminario per raccontare come funzionano l’Ateneo pisano, il Dipartimento di Scienze della Terra e i servizi per studenti.

Studenti e studentesse sono stati impegnati nelle prime lezioni e laboratori in presenza tenuti dal dott. Pier Paolo Giacomoni e dalla professoressa Francesca Meneghini sulla geosfera e il ciclo delle rocce. Si sono svolti anche i primi test di verifica del primo modulo del corso 'Foundations of Geology' tenuto dalla dott.ssa Silvia Fornasaro, e il test sulla conoscenza della lingua inglese in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo (CLI) collegato da remoto.

I quattro docenti sono stati coinvolti anche in attività di orientamento con un seminario agli studenti di una scuola superiore privata di Tashkent. Infine i docenti pisani sono stati ricevuti dall’ambasciatore Agostino Pinna presso l’ambasciata italiana a Tashkent.