Schiamazzi, sporco e droga per mesi: liberato un appartamento occupato abusivamente a Cisanello

Gli agenti del Nosu della Polizia Municipale di Pisa hanno liberato ieri, 29 maggio, un appartamento occupato abusivamente nel quartiere Cisanello. La proprietaria, dopo diversi mesi di occupazione abusiva da parte di alcuni soggetti di nazionalità brasiliana, non riuscendo a risolvere la situazione, si è rivolta al Comando di via Battisti. Il problema era noto anche tutti i condomini e all'amministratore di condominio, tanto che anche loro avevano inoltrato a Procura e Questura diversi esposti e denunce.

La situazione nel tempo era diventata pesante, con gli occupanti abusivi che tutti i giorni avevano ospiti occasionali, ad ogni ora del giorno e della notte. Sia le denunce che gli esposti parlano di "schiamazzi, disordini, sporcizia nelle parti comuni, danni alle stesse e via vai di persone poco raccomandabili", con testimonianze di consumo di sostanze stupefacenti anche sulle scale condominiali, vandalismi al portone d'ingresso e allacciamenti abusivi alle utenze elettriche. Un quadro che rendeva la vita difficile agli abitanti, oltre ai danni all'immobile e la difficoltà di affittare gli alloggi.

Gli agenti, senza che si siano verificati disordini, sono intervenuti facendo accesso all'abitazione, accompagnavano al Comando per le procedure di identificazione uno straniero trovato all'interno senza alcun titolo. Per lui è scattata la denuncia per occupazione abusiva di immobili. L'appartamento liberato è stato infine riconsegnato alla proprietaria. Agli agenti, al termine delle operazioni, è stato rivolto un applauso dai residenti.