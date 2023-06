Libri di testo gratis a San Giuliano Terme: i negozi dove recarsi

Il comune di San Giuliano Terme ha pubblicato l'avviso per i libri di testo gratuiti per la scuola primaria agli alunni residenti nel proprio territorio. I libri di testo potranno essere prenotati e ritirati gratuitamente esclusivamente recandosi, muniti dell'elenco dei libri di testo per l'anno scolastico 2023/2024 rilasciato dal proprio Istituto scolastico, entro e non oltre il giorno 15 settembre 2023, presso una delle librerie o cartolerie accreditate dal comune sangiulianese.

I libri ordinati e acquistati in librerie non accreditate non potranno essere rimborsati. Per informazioni contattare l’ufficio Servizi educativi e scolastici ai seguenti recapiti: email istruzione@comune. sangiulianoterme.pisa.it , telefono 050819313/273/222.

"Anche per quest'anno abbiamo confermato questo importante ammortizzatore, in modo da permettere alle famiglie di essere alleggerite economicamente di fronte ad un importante acquisto come quello dei libri scolastici" affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore alle Politiche scolastiche Lara Ceccarelli.