Un libro di ricette locali per rilanciare il territorio: è 'Assaporiamo le Terre di Pisa'

La tanto attesa ripartenza del turismo, per un territorio come quello pisano, passa anche per il rilancio del mix tra paesaggio, cultura e enogastronomia. Le attività di ristorazione sono sempre un fiore all’occhiello del territorio ed un importante strumento di promozione. In questa ottica nasce il progetto di Cat Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con Regione e Vetrina Toscana e Camera di Commercio di Pisa Terre di Pisa, con la realizzazione di un libro ricettario dal titolo 'Assaporiamo le Terre di Pisa'.

Raccoglie in una visione globale e unitaria le ricette tipiche rivisitate dagli chef dei ristoranti pisani aderenti a Vetrina Toscana, realizzate con prodotti stagionali del territorio, che storici e studiosi pisani hanno ai borghi più caratteristici e più nascosti delle Terre di Pisa. "In questo particolare periodo di emergenza mondiale, in cui le attività ristorative hanno subito ingenti danni economici -spiegano Laura Grassi Presidente Confesercenti area Monti Pisani e Jonni Guarguaglini Presidente Confesercenti area Valdicecina, nella duplice veste di dirigenti ed imprenditori aderenti a Vetrina Toscana - si rendono necessarie delle azioni mirate per supportarle e spingerle alla ripresa dell’attività. In quest’ottica abbiamo ideato, grazie al contributo decisivo del nostro Centro Assistenza Tecnica in particolare di Alessandra Bonini, questa pubblicazione innovativa che collega storia, cultura ed i borghi non ancora del tutto valorizzati, con la cucina tipica delle Terre di Pisa. Il libro/ricettario vuole essere uncompagno di viaggio che consenta al turista di innamorarsi delle persone e dei sapori autentici del nostro territorio in un lento e gustoso viaggio tra quartieri, piazze, vicoli e monumenti".

La pubblicazione riunisce 15 ricette di altrettanti ristoranti di Pisa e provincia tutti aderenti a Vetrina Toscana, abbinati a percorsi turistici. I testi sono a cura di Alessandro Bargagna con la traduzione in inglese di Benedetta Pini ed il progetto grafico di Matteo Benedetti. Alla presentazione in Camera di commercio di Pisa, presenti il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli, i presidenti Monti Pisani Laura Grassi e Valdicecina Jonni Guarguaglini, il commissario della Camera di Commercio Valter Tamburini e il Segretario Generale Cristina Martelli e la responsabile comunicazione di Toscana Promozione Daniela Mugnai.