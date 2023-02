Pericolo per l'ordine pubblico per ragazzini in cerca di alcol: licenza sospesa al locale in centro

Servizio straordinario di controllo del territorio per la Polizia di Stato, ieri 13 febbraio, insieme alla Polizia Municipale di Pisa, in zona stazione centrale, per contrastare i fenomeni di microcriminalità, spaccio di stupefacenti, e prevenire abusivismi e condotte illecite. Nel corso delle operazioni stati effettuati 3 posti di controllo, identificate 57 persone, controllati 25 veicoli e 4 esercizi commerciali. Due di questi sono stati sanzionati amministrativamente per violazione ai regolamenti comunali che disciplinano il commercio.

Nel corso del servizio i poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione temporanea della licenza nei confronti di un locale pubblico del centro storico, decretato dal Questore ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, cioè circa la tutela dell'ordine pubblico. Dinanzi al locale infatti, nei trascorsi servizi serali svolti congiuntamente nel fine settimana per impedire situazioni pregiudizievoli per la sicurezza, i poliziotti avevano constatato pericolosi assembramenti di giovanissimi, tanto da essere costretti ad intervenire per disperdere la moltitudine di clienti in attesa della somministrazione di alcolici.